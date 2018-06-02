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شرطة التموين تحبط محاولات بيع 13 طن دقيق مدعم للسوق السوداء

السبت، 02 يونيو 2018 02:41 م
شرطة التموين تحبط محاولات بيع 13 طن دقيق مدعم للسوق السوداء إحباط بيع 13 طن دقيق مدعم للسوق السوداء
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال شرطة التموين من القبض على "محمد ز م" 34 سنة، سائق، ومقيم بالسيدة زينب، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82 % والمنصرف للمخابز البلدية المرخصة بالسيارة قيادته رقم ط ب د 758 نقل بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
ومن خلال الفحص تم ضبطه وبحوزته السيارة والمحمل عليها 2.800 طن دقيق بلدي مدعم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
كما تم ضبط "سعد ع ح" 49 سنة، المسئول عن مطحن بمنطقة السيدة زينب، لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف للمخابز البلدية المرخصة داخل المطحن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وباستهدافه بمأمورية تم ضبطه وعثر داخل المطحن على 10.300 طن دقيق مدعم استخراج 82%، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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