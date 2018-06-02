سلطات مطار القاهرة تضبط 37 هاربا من تنفيذ أحكام و126 مخالفة مرورية

كتب هانى عثمان

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، القبض على 37 هاربا من تنفيذ أحكام وضبط 126 مخالفة مرورية، عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 37 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 126 مخالفة مرورية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.