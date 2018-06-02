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سقوط حاويات من سفينة شحن قبالة استراليا وانجراف محتوياتها نحو الشواطئ

السبت، 02 يونيو 2018 01:26 م
سقوط حاويات من سفينة شحن قبالة استراليا وانجراف محتوياتها نحو الشواطئ سفينة شحن - أرشيفية
رويترز
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فقدت سفينة شحن 83 حاوية من حمولتها خلال هياج شديد فى البحر قبالة استراليا مما تسبب فى انجراف محتوياتها إلى شواطئ البلاد من بينها حفاضات أطفال وفوط صحية فيما ثارت مخاوف بشأن خطر تلك الحاويات ومحتوياتها على أنشطة الشحن والحياة البحرية.

وواجهت السفينة التى تشغلها شركة يانج مينج التايوانية للشحن وكانت تبحر من تايوان إلى سيدنى أمواجا بارتفاع خمسة أمتار فى بحر تسمان على بعد نحو 30 كيلومترا عن الساحل الشرقى لاستراليا فى وقت متأخر من مساء الخميس.

وقالت هيئة خدمات الطرق والملاحة فى نيو ساوث ويلز اليوم السبت إن السفينة المسجلة فى ليبيريا كانت تندفع بقوة وسط الأمواج المتلاطمة والطقس السئ مما تسبب فى انزلاق 83 حاوية منها فيما لحقت أضرار بثلاثين حاوية أخرى، وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض الحاويات على السفينة وهى مفتوحة ومعلقة من على جانبها.

وذكرت محطتا (إيه.إيه.بى) و(إيه.بى.سى) الإخباريتان أن حفاضات وأقنعة جراحية ومنتجات صحية بدأت فى الانجراف نحو الشواطئ الواقعة إلى الشمال من سيدنى كبرى مدن البلاد.

ويخشى البعض من أن بقايا الحمولة المفقودة الطافية على الماء قد تتسبب فى خطر على الحوت الأحدب فى المنطقة.

 

 


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