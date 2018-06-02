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رئيس كتالونيا يدعو إلى محادثات مع رئيس وزراء إسبانيا الجديد

السبت، 02 يونيو 2018 02:52 م
رئيس كتالونيا يدعو إلى محادثات مع رئيس وزراء إسبانيا الجديد رئيس إقليم كتالونيا
أ ف ب
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دعا رئيس إقليم كتالونيا الانفصالى، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسبانى الجديد بيدرو سانشيز، الذى أدى اليمين الدستورية عقب حجب البرلمان الثقة عن سلفه المحافظ ماريانو راخوى.

وقال رئيس كتالونيا كيم تورا، مخاطبا رئيس الوزراء الجديد فى مدريد، بيدرو سانشيز، "دعنا نتحدث ونتعامل مع هذه المسألة، دعونا نجازف أنتم ونحن"، وأضاف "نحتاج إلى الجلوس على طاولة واحدة والتفاوض كحكومتين، لا يمكن للوضع الذى نمر به أن يستمر حتى ليوم إضافى واحد"، وأدلى تورا بتصريحاته أثناء أداء مجلس كتالونيا التنفيذى القسم خلال مراسم حفلت بدلالات تصب فى صالح تأييد استقلال الإقليم، وسينهى أداء الحكومة الكتالونية للقسم بشكل تلقائى الوصاية المباشرة التى فرضتها مدريد على المنطقة الغنية فى اكتوبر بعد محاولته الفاشلة الانفصال عن إسبانيا.

وكان رئيس كتالونيا الذى أقالته مدريد كارليس بوتشيمون الذى فر من إسبانيا اختار تورا كمرشح لخلافته قبل أن يصوت برلمان الإقليم لصالح تعيين الأخير الذى تعهد ببناء "جمهورية كتالونية"، وسانشيز، وعد الاستقلاليين الكتالونيين بأنه سيحاول "إقامة جسور للحوار" مع حكومة المنطقة برئاسة تورا، ورفع سانشيز فى 25 مايو مذكرة حجب ثقة ضد راخوى عقب إدانة حزب الأخير الشعبى فى محاكمة بتهمة الفساد.


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