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رئيس الطائفة الإنجيلية للرئيس السيسى: "يحفظكم الله ويسدد خطاكم لخير مصر

السبت، 02 يونيو 2018 01:52 م
رئيس الطائفة الإنجيلية للرئيس السيسى: "يحفظكم الله ويسدد خطاكم لخير مصر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتبت سارة علام
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم بمجلس النواب، وذلك في بيان لرئاسة الطائفة الانجيلية اليوم السبت قال فيها: باسمي وبالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر أهنئ انفسنا و الشعب المصري عامة بالداخل والخارج بمناسبة، تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة البلاد لولاية جديدة راجيا له دوام التوفيق، ولبلادنا العزيزة مصر دوام التقدم والرقي.
 
وأوضح أندريه في البيان ، إن فوز الرئيس الساحق بفترة رئاسية ثانية، يأتي استمرارا لمسيرة التنمية التي يخوضها في كافة المجالات والتي شهد بها الجميع في الداخل والخارج.
 
وأضاف: "نؤكد وقوفنا خلف الرئيس في كل ما يقوم به من إنجازات ونرجو من الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم لخير مصر وشعبها العظيم ".
 

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