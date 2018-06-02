رئيس الطائفة الإنجيلية للرئيس السيسى: "يحفظكم الله ويسدد خطاكم لخير مصر

كتبت سارة علام

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم بمجلس النواب، وذلك في بيان لرئاسة الطائفة الانجيلية اليوم السبت قال فيها: باسمي وبالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر أهنئ انفسنا و الشعب المصري عامة بالداخل والخارج بمناسبة، تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة البلاد لولاية جديدة راجيا له دوام التوفيق، ولبلادنا العزيزة مصر دوام التقدم والرقي.

وأوضح أندريه في البيان ، إن فوز الرئيس الساحق بفترة رئاسية ثانية، يأتي استمرارا لمسيرة التنمية التي يخوضها في كافة المجالات والتي شهد بها الجميع في الداخل والخارج.

وأضاف: "نؤكد وقوفنا خلف الرئيس في كل ما يقوم به من إنجازات ونرجو من الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم لخير مصر وشعبها العظيم ".