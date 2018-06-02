حبس المتهمين بمحاولة خطف طالب لطلب فدية من والده فى منيا القمح بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين بمحاولة خطف طالب جامعى، بهدف طلب فدية مالية من والده، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقديم بلاغ من "محمود عادل السيد" 21 سنة طالب بكلية التجارة، ومقيم قرية العزيزية، أثناء عودته من إحدى صالات الألعاب الرياضة بالعزيزية أمام منزله، فؤجى بسيارة فيرنا فضى اللون مطموسة الأرقام يستقلها 3 أشخاص، بالوقوف أمام منزله وترجل منها 3 أشخاص ملثمين يرتدون جلباب بلدى بحوزة أحدهم بندقية آلية محاولين إجباره على استقلال السيارة، وباستغاثته بالأهالى لاذ الجناة بالفرار.

وبعد الواقعة بساعات توصلت تحريات الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونه الملازم أول معتز سعيد، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد م ع" 24 سنة عامل بشركة بترول، نجل عم والد المجنى عليه، و"عبد الله ع ح" و"أحمد س س" فكهانى مقيمين العزيزية، وتم استهدافهم بمأمورية من مباحث المركز، وبحوزة الثالث بندقية آلية مطموسة الأرقام وبها 12 طلقة من ذات العيار، والسيارة المستخدمة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وأنهم اتفقوا على خطف المجنى عليه مقابل فدية مالية من والده، وتحرر عن ذلك المحضر 32006 جنح المركز لسنة 2018.