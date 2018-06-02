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جيش الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ من غزة نحو أهداف إسرائيلية

السبت، 02 يونيو 2018 08:28 م
جيش الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ من غزة نحو أهداف إسرائيلية صواريخ - أرشيفية
(رويترز)
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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن فلسطينيين أطلقوا صاروخين من قطاع غزة باتجاه أهداف إسرائيلية فى الأراضى المحتلة، اليوم السبت، بعد بضعة أيام من أسوأ تبادل للقصف فى المنطقة منذ سنوات.

وأضاف بيان الاحتلال "تم رصد عمليتى إطلاق من قطاع غزة صوب الأراضى، اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي، أحد الصاروخين فيما سقط الآخر فى قطاع غزة على ما يبدو".

واتفقت الاحتلال وفصائل فلسطينية الأسبوع الماضى على العودة إلى اتفاق سابق لوقف إطلاق النار بعد أعنف تصعيد للقتال بين الجانبين منذ حرب عام 2014.

 

 


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جيش الاحتلال

صواريخ

أهداف إسرائيلية

غزة

اسرائيل




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