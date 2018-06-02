"جنايات القاهرة" تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لسائق يتاجر فى المخدرات

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، المتهم سمير عبيد محمد "سائق"، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش والترمادول.

صدر الحكم بعضوية المستشارين هانى عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل، وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم سمير عبيد محمد، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازة وإحراز أقراص "الترمادول" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة سلاح أبيض "مطواة" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.