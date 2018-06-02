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بعد أداء الرئيس القسم..

تعرف على تاريخ حلف الرؤساء المصريين اليمين الدستورية × 10 نقاط

السبت، 02 يونيو 2018 12:06 م
تعرف على تاريخ حلف الرؤساء المصريين اليمين الدستورية × 10 نقاط الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد محسوب
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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، بمجلس النواب، قائلًا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

تعرف على تاريخ قسم الرؤساء المصريين القسم، منذ تحول مصر للنظام الجمهورى:

1- الرئيس محمد نجيب تولى رئاسة البلاد وأدى القسم أمام هيئة التحرير.

 2- الرئيس جمال عبد الناصر تولى الرئاسة فى عام 1956 واُنتخب طبقاً لاستفتاء شعبى وأدى اليمين الدستورية أمام الجماهير وليس أمام البرلمان لعدم وجود قانون تأسيس مجلس الأمة طبقاً لدستور 1956.

3- الرئيس جمال عبد الناصر أقسم بعد انتخاب مجلس الأمة فى صيف عام 1957 ، حيث كان القسم الأول عام 1958 كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة بين مصر وسوريا ضم النواب المصريين والنواب السوريين نتيجة الإعلان الدستورى للوحدة بين مصر وسوريا وبناء عليه أقسم اليمين الدستورية عام 1958 , ثم أقسم بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة.

4- الرئيس أنور السادات أقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء ، بعد عقب وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 28 سبتمبر 1970 .

5 - تولى الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب رئيساً مؤقتا للبلاد بعد اغتيال السادات فى أكتوبر 1981.

6 - أدى الرئيس مبارك اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى وظلت رئاسته عن طريق الاستفتاء ثلاث مدد رئاسية ومدة واحدة الأخيرة بالانتخاب ثم أدى اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى .

7 - أما عن المجلس العسكرى فلا يشترط له يمين قسم بعد أن تم تعطيل دستور 1971 وصدر إعلان دستورى جديد .

 8 - محمد مرسى حينما تولى رئاسة البلاد بالانتخاب قام أولاً بأداء اليمين الدستورية فى ميدان التحرير، ثم أدى قسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليان ثم قام ثالثاً بأدائها بجامعة القاهرة فى قاعة احتفالاتها الكبرى.

9 - المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا أدى اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى 4 يوليو 2013.

10- الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ولايته الأولى بالانتخاب رئيسا لجمهورية مصر العربية أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.


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