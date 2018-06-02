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تحطم طائرة عسكرية إيرانية قرب أصفهان وسط إيران

السبت، 02 يونيو 2018 12:56 م
تحطم طائرة عسكرية إيرانية قرب أصفهان وسط إيران تحطم طائرة -أرشيفية
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قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن طائرة عسكرية إيرانية تحطمت، اليوم السبت، قرب قرية فى إقليم اصفهان مضيفة أن سبب الحادث لم يتضح بعد.

وأضافت الوكالة أن مصير طاقم الطائرة غير معروف بعد وأن فرق طوارئ فى طريقها لمكان تحطم الطائرة بوسط إيران. 

وفى فبراير الماضى سقطت الطائرة كانت فى رحلة من طهران إلى ياسوج (جنوب غرب) " فى ضواحى سميرم بمحافظة أصفهان وسط إيران" على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران.

وكانت الطائرة فى رحلة لها من طهران إلى ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب إيران)، وكانت قد اختفت عن شاشة الرادار أولا ثم سقطت فى ضواحى منطقة سميرم، وكان على متنها 66 راكبا.

 


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