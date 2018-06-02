تجديد حبس قاتل شقيقته بسبب تعاطيها المخدرات بمنشأة ناصر 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس قاتل شقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.

فيما تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى سلطان، تحقيقاتها مع قاتل شقيقته، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها على يد شقيقها، بسبب تعاطيها المواد المخدرة، وذلك لاستكتاب الصفة التشريحية الخاصة بها، لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بدفنها، كما كلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعه.

كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة عن قيام "م. ج."، 34 سنة، بقتل شقيقته "د. ج." ، بعد تشاجره معها بسبب تناولها للمخدرات، حيث طلبت منه مبلغ مالى لشراء الأقراص المخدرة ولكنه رفض، وقام بضرب رأسها بالحائط عدة مرات حتى سقطت جثة هامدة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع فتاة داخل مسكنها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعه شقيقها.

وتم ضبطه بمسكنه، وبمواجهته اعترف بأنه قتلها أثناء قيامه بتأديبها لتعاطيها المخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.