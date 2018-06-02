video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس قاتل شقيقته بسبب تعاطيها المخدرات بمنشأة ناصر 15 يوما

السبت، 02 يونيو 2018 12:58 م
تجديد حبس قاتل شقيقته بسبب تعاطيها المخدرات بمنشأة ناصر 15 يوما محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس قاتل شقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.

 

فيما تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى سلطان، تحقيقاتها مع قاتل شقيقته، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.

 

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها على يد شقيقها، بسبب تعاطيها المواد المخدرة، وذلك لاستكتاب الصفة التشريحية الخاصة بها، لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بدفنها، كما كلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعه.

 

كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة عن قيام "م. ج."، 34 سنة، بقتل شقيقته "د. ج." ، بعد تشاجره معها بسبب تناولها للمخدرات، حيث طلبت منه مبلغ مالى لشراء الأقراص المخدرة ولكنه رفض، وقام بضرب رأسها بالحائط عدة مرات حتى سقطت جثة هامدة.

 

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع فتاة داخل مسكنها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعه شقيقها.

 

وتم ضبطه بمسكنه، وبمواجهته اعترف بأنه قتلها أثناء قيامه بتأديبها لتعاطيها المخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس متهم فقأ عين طالب بسبب إسطوانة غاز بالمرج خلال مشاجرة

حبس متهمين بالاتجار فى الحشيش والطلقات النارية بمنطقة المرج 4 أيام

تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى فى العمرانية 45يوما

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

الحوادث اليوم

جرائم القتل




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة