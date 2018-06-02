تباين فى موقف طوكيو وسول من الحوار مع كوريا الشمالية

رويترز

قال وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا، اليوم السبت، إن من المهم عدم مكافأة كوريا الشمالية لمجرد موافقتها على الحوار إذ يتعين عليها أن تتخذ إجراء ملموسا لتفكيك كل برامجها النووية والصاروخية.

لكن نظيره فى كوريا الجنوبية حث على دعم الحوار لمساعدة كوريا الشمالية على الانضمام إلى المجتمع الدولى وقال إنه يتعين افتراض صدق زعيمها كيم جونج أون.

ويأتى هذا الخلاف الواضح فى الرأى بين حليفتين للولايات المتحدة قبيل قمة مرتقبة بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم 12 يونيو حزيران الجارى فى سنغافورة لمناقشة إنهاء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وخلال منتدى شانغريلا للأمن فى سنغافورة، قال أونوديرا إن كوريا الشمالية دخلت فى اتفاقات لإنهاء برنامجها النووى فى الماضى من أجل القيام بأنشطة إضافية لتطوير أسلحتها فحسب.

وذكر أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو التحقق من أن كوريا الشمالية تقوم بتحرك ملموس لإنهاء جميع البرامج النووية وتطوير الصواريخ الباليستية أيا كان مداها.

وبعد تولى مون جيه-إن رئاستها وضعت كوريا الجنوبية الحوار مع كوريا الشمالية على قمة أولوياتها لإنهاء عداء دام عقودا وتحقيق السلام الدائم وتعهدت علنا بأنها لن تسعى أبدا لتدمير جارتها.

وأقر وزير دفاع كوريا الجنوبية سونج يونج-مو بأن هناك جدلا بشأن مدى نزع السلاح النووى الذى يتعين أن يوافق عليه كيم لكنه قال إنه إذا انصب التركيز على الخلاف وليس على المضى قدما فلن يحقق الحوار أى تقدم.