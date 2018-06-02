تأجيل محاكمة رئيس مباحث حلوان وآخرين بتهمة قتل متهم لـ5 سبتمبر المقبل

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، السبت، تأجيل محاكمة معاونى مباحث قسم شرطة حلوان ودار السلام، لاتهامهم بضرب عاطل حتى الموت أثناء القبض عليه، لجلسة 5 سبتمبر، لتغيب الشهود والطبيب الشرعى، لسماع شهاداتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين معتز الحسينى ووليد شحاتة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وعاصم رجب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين النقيب محمد عادل عبد الله أحمد معاون مباحث قسم شرطة السلام، والنقيب أحمد محمد عادل راضى معاون مباحث قسم شرطة حلوان، والرقيب الحسينى سيد محمد محمد عيسى معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، ضربوا المجنى عليه خالد توفيق حسين عمدا بأن جثموا فوقه وقاموا بتسديد عدد من الضربات واللكمات له، ولم يقصدوا قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته.‏