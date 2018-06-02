بريطانيا تؤكد مواصلة مراقبة السفن الكورية الشمالية المشتبه فى خرقها للعقوبات

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صرح وزير الدفاع البريطانى جافين وليامسون، اليوم السبت، بأنه ستتم مواصلة أعمال المراقبة للسفن الكورية الشمالية التى يشتبه فى حملها بضائع "محظورة"، مشيرا إلى أن مساعدة بلاده فى إنفاذ العقوبات الدولية يعد أمرا بالغ الأهمية.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن وليامسون، قوله - على هامش قمة "حوار شانغري-لا للأمن " المنعقدة فى سنغافورة - إن رخاء وأمن المنطقة أمر هام بالنسبة لأمن بريطانيا نفسها، وأضاف أنه بوصف بلاده عضو دائم فى مجلس الأمن الدولى فإنه من المهم أن تلعب دورا فى مراقبة قرارات الأمم المتحدة، وضمان احترامها على النحو الواجب، يذكر أنه تم نشر بارجات بريطانية فى المياه الواقعة بالقرب من اليابان، لمراقبة عقوبات مجلس الأمن الدولى المفروضة على كوريا الشمالية.