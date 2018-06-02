اليوم السابع..السيسى :مصر للجميع إلا من اختار العنف والإرهاب

ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد الأحد عددا من الأخبار والتقارير الهامة فى مقدمتها تقرير حول أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية ، وخطابه الشامل أمام البرلمان ، وتأكيده أن قيادة دولة بحجم مصر «أمر لو تعلمون عظيم »،و الإنسان هو كنز أمتنا الحقيقى وبناؤه على رأس أولوياتنا، واصطفاف الشعب المصرى هو ضمان الانتصار وتخطى التحديات.

كما شدد الرئيس فى خطابه أنه رئيس لكل المصريين ،ووطننا يستحق أن نموت من أجله، مجددا العهد بخوض غمار معركتى البقاء والبناء.

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