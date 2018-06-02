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اليوم السابع..السيسى :مصر للجميع إلا من اختار العنف والإرهاب

السبت، 02 يونيو 2018 07:00 م
اليوم السابع..السيسى :مصر للجميع إلا من اختار العنف والإرهاب عدد الأحد من اليوم السابع
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ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد الأحد عددا من الأخبار والتقارير الهامة فى مقدمتها تقرير حول أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية ، وخطابه الشامل أمام البرلمان ، وتأكيده أن قيادة دولة بحجم مصر «أمر لو تعلمون عظيم »،و الإنسان هو كنز أمتنا الحقيقى وبناؤه على رأس أولوياتنا، واصطفاف الشعب المصرى هو ضمان الانتصار وتخطى التحديات.

كما شدد الرئيس فى خطابه أنه رئيس لكل المصريين ،ووطننا يستحق أن نموت من أجله، مجددا العهد بخوض غمار معركتى البقاء والبناء.

وتقرأ فى العدد أيضا:
 

- المحافظون يكشفون مصيرهم عقب حلف الرئيس اليمين لولاية ثانية

 

- خبراء أمنيون يرسمون خارطة طريق للسنوات الأربع المقبلة : مكافحة الإرهاب وتفكيك البؤر

الإجرامية أولويات الرئيس

 

- 9 رجال أعمال يضعون «روشتة » تحقيق نمو 7%

 

- مثقفون: تعظيم سلام ل «السيسى » بعد إعلانه الثقافة إحدى أولويات المرحلة

 

- بالأرقام.. إنجازات الرئيس فى 4 سنوات

 

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السيسى

السيسى يحلف اليمين

حلف اليمين

اليمين الدستورية

الرئيس فى البرلمان

الرئيس يؤدى اليمين




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