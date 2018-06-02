اليابان: لا يجب مكافأة كوريا الشمالية لمجرد الموافقة على المحادثات

سنغافورة (رويترز)

قال وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا اليوم السبت، إن من المهم عدم مكافأة كوريا الشمالية لمجرد موافقتها على الحوار وعليها أن تتخذ إجراء ملموسا لتفكيك كل برامجها النووية والصاروخية.

وخلال منتدى فى سنغافورة، قال أونوديرا إن كوريا الشمالية دخلت فى اتفاقات لإنهاء برنامجها النووى فى الماضى من أجل القيام بأنشطة إضافية لتطوير أسلحتها فحسب.

ومن المقرر أن يجتمع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة يوم 12 يونيو حزيران فى قمة لم يسبق لها مثيل.