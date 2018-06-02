video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان: لا يجب مكافأة كوريا الشمالية لمجرد الموافقة على المحادثات

السبت، 02 يونيو 2018 08:00 ص
اليابان: لا يجب مكافأة كوريا الشمالية لمجرد الموافقة على المحادثات رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
سنغافورة (رويترز)
إضافة تعليق

قال وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا اليوم السبت، إن من المهم عدم مكافأة كوريا الشمالية لمجرد موافقتها على الحوار وعليها أن تتخذ إجراء ملموسا لتفكيك كل برامجها النووية والصاروخية.

وخلال منتدى فى سنغافورة، قال أونوديرا إن كوريا الشمالية دخلت فى اتفاقات لإنهاء برنامجها النووى فى الماضى من أجل القيام بأنشطة إضافية لتطوير أسلحتها فحسب.

ومن المقرر أن يجتمع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة يوم 12 يونيو حزيران فى قمة لم يسبق لها مثيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان تدعو الولايات المتحدة لتحرك مشترك بشأن ممارسات الصين الاستثمارية

اليابان ترصد عملية نقل بضائع لسفينة كورية شمالية

اليابان

كوريا الشماليه

اخبار اليابان

اخبار كوريا الشماليه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة