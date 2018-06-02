النيابة تباشر التحقيق فى واقعة مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بكرداسة

كتب سليم على

تباشر نيابة مركز إمبابة وكرداسة، التحقيق فى واقعة مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بين عدد من أهالى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية فى كرداسة، بسبب خلافات جيرة سابقة، مما أسفر عن مقتل شاب تدخل لفض المشاجرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

كان مركز شرطة كرداسة، قد تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، وبإجراء التحريات تبين، أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية، بسبب خلافات سابقة بينهم، إلا أنه أصيب بطلق ناري، مما أسفر عن مفارقته الحياة.