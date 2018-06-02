video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء الأرجنتينى يؤكد: المدعى نيسمان تعرض للاغتيال

السبت، 02 يونيو 2018 02:00 ص
القضاء الأرجنتينى يؤكد: المدعى نيسمان تعرض للاغتيال الشرطه الارجنتينيه
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أكد القضاء الأرجنتينى الجمعة أن المدعى ألبيرتو نيسمان الذى كان مكلفا التحقيق فى اعتداء ضد الجالية اليهودية، قد تم اغتياله، مستبعدا بذلك بشكل نهائى فرضية الانتحار.

وقالت محكمة الاستئناف الفدرالية إنّ "نيسمان اغتيل، وإنّ ذلك كان النتيجة المباشرة للاتهام الذى قام بتوجيهه فى الرابع عشر من يناير 2015 بصفته رئيسا للهيئة القضائية الخاصة".

وكانت تلك الهيئة القضائية تحقق فى اعتداء استهدف فى العام 1994 مبنى يضم المؤسسات اليهودية الأرجنتينية وأسفر عن مقتل 85 شخصا وجرح 150 آخرين.

وتمت تسمية نيسمان فى العام 2004 من أجل كشف ملابسات ذلك الاعتداء الذى لم تتبنه أى جهة وتتهم إسرائيل ايران بتدبيره.

وعثر على نيسمان فى 18 يناير 2015 فى حمام شقته مصابا برصاصة فى الرأس. لكن المحققين لم يتمكنوا من تأكيد وجود شخص آخر عند موته فى شقته الواقعة فى حى بويرتو ناديرو الراقي.

وكان نيسمان قد سلم الى القضاء ملف اتهام ضد الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر التى يأخذ عليها القضاء أنها وقعت مع طهران اتفاقا ليستمع حقوقيون أرجنتينيون فى العاصمة الايرانية لمسؤولين ايرانيين كبار يشتبه بتورطهم فى الاعتداء لان ذلك متعذر فى بوينوس آيرس.

وأمر القضاء الأرجنتينى فى ديسمبر 2017 برفع الحصانة عن كيرشنر وتوقيفها بتهمة عرقلة التحقيق فى الاعتداء على المركز اليهودي.

كما أمر القاضى الفدرالى كارلوس بوناديو أيضا بتوقيف وزير الخارجية السابق هكتور تيمرمان وعدد من المسؤولين السابقين الآخرين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرجنتين تعيد هيكلة جهاز المخابرات بعد مقتل المحقق "البرتو نيسمان"

القضاء الأرجنتينى

الأرجنتين

اغتيال

اسرائيل




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة