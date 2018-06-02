القبض على 242 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتم فحص الشقق المفروشة والفنادق وبلغ عدد قاطنيها 4196 شخصا، وتم الكشف عنهم جنائياً وسياسياً، وأسفر الفحص عن إيجابية "242" شخصا مطلوبين للتنفيذ عليهم فى "307" أحكام حبس و"2" جناية.

كما تم ضبط 87 سلاحا ناريا بدون ترخيص، و303 قضايا اتجار بالمخدرات، و561 قضية أقراص مخدرة بإجمالى 71748 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى ضبط 1590 سلاح أبيض، كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية تخصص فى سرقة المساكن والمواشى وسرقات متنوعة.

وفى مجال التموين، تم ضبط 1043 قضية تموين متنوعة، بينما فى مجال الأموال العامة تم ضبط قضية رشوة، و2 قضية تزوير مستدات حكومية، وقضية نصب واحتيال، وقضية هجرة غير شرعية.