القبض على عاطل بحوزته 25 "كيس فودو" فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 25 كيس فودود معدة للبيع بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمد.س.م"17 عاما عاطل مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته 25 كيس صغير الحجم من نبات الفودو المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرالمتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.