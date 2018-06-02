الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض يحمل اسم "قاوفن 6"

بكين (أ ش أ)

أطلقت الصين قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض يحمل اسم "قاوفن 6" ومن المقرر أن يستخدم بشكل أساسى فى بحوث الموارد الزراعية ومراقبة الكوارث.

وقال كبير مهندسى سلسلة الأقمار الصناعية (قاوفن) تونج شوى دونج ـ وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم السبت، أن "قاوفن 6" يمكن أن يلاحظ الكلوروفيل والمحتويات الغذائية الأخرى للمحاصيل، ويساعد على تقدير إنتاج المحاصيل، كما ستُستخدم بياناته فى رصد الكوارث مثل الجفاف والفيضانات وتقييم المشروعات الزراعية ومسح موارد الغابات والأراضى الرطبة".