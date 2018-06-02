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خالد صلاح
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الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض يحمل اسم "قاوفن 6"

السبت، 02 يونيو 2018 11:09 ص
الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض يحمل اسم "قاوفن 6" قمر صناعى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أطلقت الصين قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض يحمل اسم "قاوفن 6" ومن المقرر أن يستخدم بشكل أساسى فى بحوث الموارد الزراعية ومراقبة الكوارث.

وقال كبير مهندسى سلسلة الأقمار الصناعية (قاوفن) تونج شوى دونج ـ وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم السبت، أن "قاوفن 6" يمكن أن يلاحظ الكلوروفيل والمحتويات الغذائية الأخرى للمحاصيل، ويساعد على تقدير إنتاج المحاصيل، كما ستُستخدم بياناته فى رصد الكوارث مثل الجفاف والفيضانات وتقييم المشروعات الزراعية ومسح موارد الغابات والأراضى الرطبة".

 


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