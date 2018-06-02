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السبت، 02 يونيو 2018 12:57 م
خالد صلاح
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الصين تبدى سعادتها إزاء احراز تقدم تجاه القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

السبت، 02 يونيو 2018 12:10 م
الصين تبدى سعادتها إزاء احراز تقدم تجاه القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية وزير الخارجية الصينى وانغ يى
رويترز
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 قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إنها سعيدة بالتقدم الذى تحقق بشأن القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته على حسابها الرسمى بموقع وى تشات إنها ترى الاجتماع بين زعيمى كوريا الشمالية والولايات المتحدة ضرورى لتحقيق هدف نزع السلاح النووى وتحقيق السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون يوم 12 يونيو الجارى فى سنغافورة فى تحول تام لموقفه بعدما كان ألغى القمة غير المسبوقة قبل ثمانية أيام.

 

 


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