الصين تبدى سعادتها إزاء احراز تقدم تجاه القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إنها سعيدة بالتقدم الذى تحقق بشأن القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته على حسابها الرسمى بموقع وى تشات إنها ترى الاجتماع بين زعيمى كوريا الشمالية والولايات المتحدة ضرورى لتحقيق هدف نزع السلاح النووى وتحقيق السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون يوم 12 يونيو الجارى فى سنغافورة فى تحول تام لموقفه بعدما كان ألغى القمة غير المسبوقة قبل ثمانية أيام.