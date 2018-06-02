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السبت، 02 يونيو 2018 02:03 م
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السيطرة على حريق هائل بمحل بقالة فى المنصورة

السبت، 02 يونيو 2018 01:12 م
السيطرة على حريق هائل بمحل بقالة فى المنصورة حريق - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق شب بمحل بقالة بالدقهلية.
 
وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق، بمحل بقالة كائن بشارع " كلية الآداب" دائرة القسم.
 
وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل بقالة كائن بالطابق الأرضى بعقار مكون من طابقين استئجار "إبراهيم ش. ا.س" 59 سنة، تاجر، ومقيم بشارع " الثانوية " دائرة القسم.
 
ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات المحل، ولم ينجم عنه ثمة إصابات، بسؤال مستأجر المحل علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى من إحدى التوصيلات الداخلية بالمحل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583/2018 إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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