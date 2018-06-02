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السيسى: ارتضيت أن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن من المتاجرين بالدين والحرية

السبت، 02 يونيو 2018 11:09 ص
السيسى: ارتضيت أن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن من المتاجرين بالدين والحرية السيسى
كتب محمد شرقاوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، نسعى لصالح مصر بتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل أفضل، متابعا "ارتضيت أن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن من المتاجرين بالدين والحرية، لم ولن أدخر جهدا أو أوقف أمرا أو أخشى مواجهة أى مشكلة".

وأضاف، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن اصطفاف الشعب المصرى هو ضمان الانتصار وتخطى التحديات، موضحا "أحيى الشعب المصرى على صلابته بعد أن أثبت إردته الحرة، والأزهر الشريف منبر وسطية الإسلام والكنسية المصرية رمز السلام".  

 

ويشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، القسم الرئاسى الأول أمام أعضائه بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وذلك فى جلسة خاصة دعا إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018.

                 

ووفقا للمادة 144 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".


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