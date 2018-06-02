"السكة الحديد" تخطط لزيادة المقاعد المطروحة للحجز بالإنترنت لـ 40%

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء خالد عطية، رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل، أن الشركة تسعى بالاشتراك مع هيئة السكة الحديد إلى زيادة نسبة المقاعد المطروحة للحجز عبر شبكة الإنترنت إلى 40% من إجمالى مقاعد القطارات بما يسهل على جمهور المسافرين.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نسبة المقاعد المخصصة من القطارات للحجز عبر الإنترنت تبلغ 10%، وأنه يجرى التخطيط لزيادة تلك النسبة تدريجيا، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الحجز عبر الموقع الإلكترونى لهيئة سكك حديد مصر.

وأوضح أنه يجرى دراسة استمرار إتاحة الحجز عبر الإنترنت خلال الأعياد وعدم غلقه مؤقتا مع المنافذ الخارجية التى توقف هيئة السكة الحديد الحجز عبرها خلال فترة حجز العيد، بالتزامن مع الإجراءات الجارى تنفيذها لمنع بيع التذاكر فى السوق السوداء.