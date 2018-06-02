السجن 33 عاما لأربعة تجار مخدرات بدمياط

دمياط معتز الشربينى

عاقبت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة 4من مروجي المواد المخدرة (بانجو وهيروين )بالسجن 33عاما في ثلاث جنايات مختلفة حيث حكمت المحكمة علي المتهم الأول السيد محمود .ط والذي تمكن العقيد عماد الدين معوض من ضبطه عام 2016 بالسجن 15عاما لضبطه وبحوزته 350 كيلو جرام من نبات البانجو المخدرة بقرية السنانية دائرة قسم ثان دمياط

كما عاقبت المحكمة 3 من مروجي الهيروين بقرية الشعراء وهم مصطفي محمد .ا والذي تم ضبطه بمعرفة المقدم علي عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بدمياط والنقيب عبد الفتاح المحلاوي وكيل المكتب في شهر مارس الماضي وبحوزته 150جرام من الهيروين بالسجن 6سنوات

كما عاقبت المحكمة كلا من: احمد طه علي .ش ،حسن رمضان .ا بالسجن 6سنوات لكل منهما لضبطهما و بحوزتهما 120جرام هيروين في شهر مارس الماضي

صدرت الأحكام الثلاث علي المتهمين الأربعة من دائرة الثالثة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد رفعت المساح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رفعت محمد السعيد جمعة اللواء ومحمد سامي محمود سامي اسماعيل بده بأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة وصلاح الإمام.