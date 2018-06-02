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السجن 33 عاما لأربعة تجار مخدرات بدمياط

السبت، 02 يونيو 2018 04:27 م
السجن 33 عاما لأربعة تجار مخدرات بدمياط محكمة
دمياط معتز الشربينى
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عاقبت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة 4من مروجي المواد المخدرة (بانجو وهيروين )بالسجن 33عاما في ثلاث جنايات مختلفة حيث حكمت المحكمة  علي المتهم الأول السيد محمود .ط والذي تمكن العقيد عماد الدين معوض من ضبطه عام 2016 بالسجن 15عاما لضبطه وبحوزته 350 كيلو  جرام من نبات البانجو المخدرة بقرية السنانية دائرة قسم ثان دمياط 

كما عاقبت المحكمة 3 من مروجي الهيروين بقرية الشعراء وهم  مصطفي محمد .ا والذي تم ضبطه بمعرفة المقدم علي عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بدمياط والنقيب عبد الفتاح المحلاوي وكيل المكتب في شهر مارس الماضي وبحوزته 150جرام من الهيروين  بالسجن 6سنوات

كما عاقبت المحكمة كلا من: احمد طه علي .ش ،حسن رمضان .ا بالسجن 6سنوات لكل  منهما لضبطهما و بحوزتهما 120جرام هيروين في شهر مارس الماضي

صدرت الأحكام الثلاث علي المتهمين الأربعة من دائرة الثالثة جنايات دمياط  برئاسة  المستشار محمد رفعت المساح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رفعت محمد السعيد جمعة اللواء ومحمد سامي محمود سامي اسماعيل بده بأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة وصلاح الإمام.

 


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