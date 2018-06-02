الرئيس السيسى يغادر مجلس النواب بعد أداء "اليمين الدستورية"

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقر مجلس النواب، بعد أدائه اليمين الدستورية، فى جلسة خاصة، شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، و عدد كبير من وزراء حكومته، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى فاز على منافسه، موسى مصطفى موسى، فى انتخابات أجريت تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2 أبريل الماضى، فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، ليؤدى حلف اليمين مع انتهاء فترة رئاسته الأولى، وبذلك تكون المرة الأولى التى تشهد فيها مصر حلف الرئيس أمام مجلس النواب منذ 13 عاما.