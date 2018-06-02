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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى شقة سكنية بمساكن المتراس بالإسكندرية

السبت، 02 يونيو 2018 11:07 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق فى شقة سكنية بمساكن المتراس بالإسكندرية حريق شقة سكنية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المتراس.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بنشوب حريق بشقه بمساكن شمال المتراس بلوك 8 مدخل 1 دائرة القسم، وإنتقل السادة قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى علوى بالبلوك المشار إليه ونشوب الحريق بصالة الشقة، مما أدى لإحتراق محتوياتها، وأسفر الحريق عن إصابة 4 من قاطنى الشقة "ك ح ا" 50 سنة ربة منزل، وشقيقتها "ن ح ا" 55 سنة ربة منزل، نجل الأولى "ع ع ا" 30 سنة عامل، شقيقته "ن ع ا" 18 سنة طالبه، بحالة إختناق وحروق بمختلف أنحاء الجسم، وإصابة الثالث بإشتباه كسر بالقدم اليمنى نتيجة قيامة بالقفز من شرفة الشقه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإنزال الأولى، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس التين العام للعلاج، وحالتهم مُستقرة.

وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص، وعللوا سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة لجهاز التلفاز، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى الحريق، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 


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