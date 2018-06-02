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الجيش اليمنى مدعوما بـ"التحالف" يلحق خسائر فى صفوف مليشيات الحوثى بصرواح

السبت، 02 يونيو 2018 04:04 م
الجيش اليمنى مدعوما بـ"التحالف" يلحق خسائر فى صفوف مليشيات الحوثى بصرواح الجيش اليمنى
إيمان حنا
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نجح الجيش اليمنى بدعم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن فى إحراز انتصارات جديدة فى معاركه ضد الحوثيين حيث ألحق خسائر كبيرة بصفوف مليشيات الحوثى الانقلابية ولقى عدد كبير منه مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب.

 

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن معارك عنيفة اندلعت اليوم، إثر محاولة مجموعة من مليشيات الحوثى الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش غربى جبهة صرواح، إلا أن أبطال الجيش أفشلوا تلك المحاولة وأوقعوا العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأسير.

 

وأضاف المصدر بأن ما لا يقل عن 8 جثث تابعة لمليشيات الحوثى الانقلابية لا تزال مرمية فى الجبال، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر ثلاثة آخرين من عناصر المليشيات.


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