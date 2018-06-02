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الجيش الليبى يسيطر على العمارات الصينية فى الحصين بالساحل الشرقى لدرنة

السبت، 02 يونيو 2018 08:39 م
الجيش الليبى يسيطر على العمارات الصينية فى الحصين بالساحل الشرقى لدرنة الجيش الليبى
كتب أحمد جمعة
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سيطر الجيش الوطنى الليبى على العمارات الصينية فى الحصين بالساحل الشرقى فى مدينة درنة.

 

واستهدفت اللقوات المسلحة الليبية بالمدفعية الثقيلة تمركزات العناصر الإرهابية المتحصنة فى مشروع العمارات الكورية بالمدخل الغربى من المدينة.

 

يشار إلى أن عناصر مجلس شورى مجاهدى درنة المنحل اتخذت مشروع العمارات الكورية - قيد الإنشاء - معقلاً عسكريًا لها والمجاور أيضًا "لغابة بومسافر".

 

ويتخذ مجلس شورى ثوار درنة الإرهابى من مشروع العمارات الكورية سجنًا له يخص ممن هم مؤيدين للقوات المسلحة الليبية وبه ميدان تدريب وورشة مسلحة للتصليح ومخازن للذخائر.


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