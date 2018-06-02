الجيش التركى يعلن "تحييد" 15 مسلحا كرديا بضربات جوية

رويترز

قال الجيش التركى، اليوم السبت، إن ضربات لطائرات حربية تركية "حيدت" 15 مقاتلا على الأقل من المنتمين لحزب العمال الكردستانى المحظور فى شمال العراق وكذلك فى تونجلى وسيرت بشرق تركيا.

وأضاف على تويتر أنه نفذ الضربات الجوية أمس الجمعة واليوم.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستانى على الحدود فى شمال العراق حيث يتمركز أعضاؤه فى جبال قنديل.

ويشن حزب العمال الكردستانى، الذى تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتركيا منظمة إرهابية، تمردا منذ ثلاثة عقود فى جنوب شرق تركيا الذى تقطنه غالبية كردية مما أسفر عن مقتل 40 ألفا.