video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش التركى يعلن "تحييد" 15 مسلحا كرديا بضربات جوية

السبت، 02 يونيو 2018 11:23 ص
الجيش التركى يعلن "تحييد" 15 مسلحا كرديا بضربات جوية الجيش التركى - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال الجيش التركى، اليوم السبت، إن ضربات لطائرات حربية تركية "حيدت" 15 مقاتلا على الأقل من المنتمين لحزب العمال الكردستانى المحظور فى شمال العراق وكذلك فى تونجلى وسيرت بشرق تركيا.

وأضاف على تويتر أنه نفذ الضربات الجوية أمس الجمعة واليوم.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستانى على الحدود فى شمال العراق حيث يتمركز أعضاؤه فى جبال قنديل.

ويشن حزب العمال الكردستانى، الذى تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتركيا منظمة إرهابية، تمردا منذ ثلاثة عقود فى جنوب شرق تركيا الذى تقطنه غالبية كردية مما أسفر عن مقتل 40 ألفا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حزب العمال الكردستانى يشن هجوما على موقع للجيش التركى شمال أربيل

رجل أعمال كردى يتهم الجيش التركى بنشر اللصوص فى عفرين السورية

فيديو.. الجيش التركى يفرق بالرصاص الحى احتجاجات فى مدينة الباب السورية

اندلاع مواجهات مسلحة بين حزب العمال الكردستانى والجيش التركى شمال أربيل

تسريح 3000 من عناصر الجيش التركى بزعم ارتباطهم بجماعة فتح الله جولن

اخبار عالميه

الجيش التركى

اكراد

ضربات جويه

تركيا

اردوغان




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة