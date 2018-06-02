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الجمعية الكويتية للإغاثة: مساعدات عاجلة لمتضررى إعصار مكونو فى سقطرى

السبت، 02 يونيو 2018 02:01 م
الجمعية الكويتية للإغاثة: مساعدات عاجلة لمتضررى إعصار مكونو فى سقطرى إعصار مكونو
الكويت (أ ش أ)
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أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة أحمد سعد الجاسر، إرسال مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من إعصار (مكونو) فى منطقة (أرخبيل سقطرى) اليمنية.

وأضاف الجاسر – فى بيان صحفى اليوم السبت، إنه تم إطلاق القوافل الإغاثية للمتضررين والمنكوبين فى جزيرة (سقطرى) اليمنية؛ لمساعدتهم وإنقاذهم جراء إعصار (مكونو)..مشيرا إلى أن الجمعية قامت فى وقت سابق، بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة على النازحين فى (أرخبيل سقطرى) تلبية للنداء الذى أطلقته الحكومة اليمنية إثر هذا الإعصار، موضحا أن فريقا إغاثيا غادر اليوم باتجاه (سقطرى) للإشراف على توزيع المساعدات الإغاثية، والتى تستمر لعدة أيام للإسهام فى تخفيف معاناة المنكوبين.

وأكد الجاسر أن الجمعية تقوم حاليا بوضع دراسة وتقييم للوضع الإنسانى فى (أرخبيل سقطرى)، لتقديم المساعدات فى ضوء ما يتم رصده من الفريق الإغاثى للجمعية، والذى يصاحب هذه المساعدات.

 


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