التعليم تعلن بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لمدارس المتفوقين

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه قد بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسى الحالى 2017/2018.

وقد أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، أنه قد أدى الطلاب الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، بينما أدوا الامتحان بالفترة الثانية في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات اليوم (683) طالب/ طالبة أمام (9) لجان امتحانيه على مستوى الجمهورية.

وقد حرص حجازى قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان، مشيرًا إلى أن أجواء الامتحان قد صارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانيه، ولم تتلقى غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

جدير بالذكر أن حجازى قد زار محافظة الدقهلية تفقد خلالها سير العمل بلجنتى النظام والمراقبة، ولجنة الإدارة بقطاع المنصورة ورافقه خلال الزيارة خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات، وقد اطمأن حجازي على كافة أعمال الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والانتهاء من تسليم بطاقات تحقيق الشخصية وكشف المناداة للجان وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين باللجان والقطاعات.

وأضاف حجازى أن غدًا الأحد سوف يؤدى طلاب مدارس STEM الامتحان فى مادة التربية الدينية.