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التجارة: روسيا توافق على رفع حظر تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق

السبت، 02 يونيو 2018 10:47 ص
التجارة: روسيا توافق على رفع حظر تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن السلطات الروسية قد أعلنت موافقتها على رفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية، والسماح ببدء التصدير من هذه المناطق اعتباراً من 6 يونيو الجارى.
 
وقال الوزير ، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار يأتى تتويجاً للمفاوضات التى أجريت فى روسيا على هامش فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة التى عقدت بالعاصمة موسكو نهاية شهر مايو الماضى والتى تم خلالها بحث القيود المفروضة علي تصدير البطاطس المصرية من المناطق الـ 8 منذ عام 2015 .
 
وأشار قابيل إلى أن المكتب التجارى المصرى بموسكو كان قد قام بترتيب لقاءاً بين الدكتور احمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى المصرى ومسئولى الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعى والبيطرى الروسية حيث تم بحث المشكلات الفنية التى تعوق حركة الصادرات والواردات الزراعية بين البلدين، ومن بينها البطاطس ، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية قصر حظر استيراد البطاطس المصرية من الحوض الزراعى ( المزرعة ) الذى يثبت وجود العفن البنى به، وآلا يتم الحظر من المنطقة بالكامل كما حدث فى الأعوام الأخيرة .
 
ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو أن الجانب الروسى أصدر قراره بعد قيام الجانب المصرى بإمداده بنتائج التحاليل التى تمت بناء على طلب روسى حول العفن البنى فى بعض المزارع التى تم تصدير بطاطس منها لروسيا ، حيث تأكدت الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطرى من سلامة إجراءات زراعة وتصدير البطاطس المصرية وجودتها واستيفائها لشروط ومواصفات الصحة والصحة النباتية الروسية الدولية .
 
 

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