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البنك الزراعى: أصدرنا 153 ألف شهادة أمان بـ172.5 مليون جنيه خلال 3 أشهر

السبت، 02 يونيو 2018 01:13 م
البنك الزراعى: أصدرنا 153 ألف شهادة أمان بـ172.5 مليون جنيه خلال 3 أشهر السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 172.5 ملايين جنيه خلال 3 أشهر.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 153 ألف شهادة أمان، مؤكدًا على أن شهادة "أمان المصريين" والتى يصدرها البنك الزراعى المصرى إلى جانب بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، تصدر لجميع المصريين بشرائحهم المختلفة، وتشمل الموظفين تحت المظلة التأمينية بالجهات والشركات الخاصة والعامة، وغير المؤمن عليهم أيضًا، أى لكافة الموظفين.
 
جدير بالذكر، أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

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أخبار الاقتصاد

البنك الزراعى المصرى

شهادة أمان المصريين




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