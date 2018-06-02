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"البحوث الإسلامية":أجبنا على 5500 فتوى إلكترونية خلال الأسبوع الثانى من رمضان

السبت، 02 يونيو 2018 09:50 ص
"البحوث الإسلامية":أجبنا على 5500 فتوى إلكترونية خلال الأسبوع الثانى من رمضان الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن استقبال الموقع الإلكترونى الرسمى للمجمع نحو 5500 فتوى خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، حيث تمت الإجابة عليها جميعا من خلال أعضاء اللجنة الرئيسة للفتوى بالجامع الأزهر.
 
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن فتاوى الصيام كانت من أبرز الفتاوى الواردة إلى موقع المجمع خلال هذه الفترة، حيث بلغ عددها 4000 فتوى، بالإضافة إلى 1500 فتوى ما بين فتاوى متعلقة بالمعاملات والأحوال الشخصية.
 
وأضاف عفيفي أن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية تتم بشكل فورى لتلبية احتياجات الناس المعرفية والتسهيل عليهم ورفع الحرج عنهم.
 
وأكد عفيفي أن خدمة  الفتاوى الإلكترونية تأتى إلى جانب الخدمات التى تقدمها لجان الفتوى الرئيسة والفرعية فى مختلف محافظات ومدن الجمهورية، حيث لا تتدخر اللجان جهدا فى خدمة المستفتين، لأجل حماية المجتمع من الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.
 
 

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