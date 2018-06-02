الاشتراكى بيدرو سانشيز يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إسبانيا

أدى الاشتراكى بيدرو سانشيز، السبت، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إسبانيا.

وما زال يتعين على رئيس الحزب الاشتراكى العمالى الإسبانى، تعيين اعضاء حكومته، ولن يستطيع تسلم مهامه إلا بعد نشر اللائحة فى الجريدة الرسمية فى الأيام المقبلة.

وبعدما أوقع حزبه فى هزيمتين انتخابيتين ساحقتين فى 2015 و2016، واضطره جهاز الحزب الاشتراكى العمالى الاسبانى الى الاستقالة، نجح سانشيز فى إبعاد راخوى (63 عاما)، بعد أن تولى رئاسة الحكومة منذ 2011.

ورفع سانشيز فى 25 مايو مذكرة حجب ثقة ضد راخوى غداة ادانة حزبه الشعبى فى محاكمة بتهمة الفساد. وهذه قضية كبيرة للحزب الذى كان نجا حتى الان من فضائح كثيرة.

ووقفت المعارضة ضد راخوى، الذى تخلى عنه حلفاؤه الوسطيون فى حزب كيودادانوس، والقوميون الباسكيون فى حزب بى.إن.فى الذى حصل لتوه على الموافقة على ميزانيته فى مقابل نصف مليار يورو من الاستثمارات. واقرت المذكرة ب 180 صوتا من اصل 350 فى مجلس النواب.

وقال راخوى "كان شرفا لى أن أحكم إسبانيا، ولا شرف يعلو عليه"، متمنيا لخلفه ان يترك مثله البلد فى أفضل حالة.