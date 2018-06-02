إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى

الفيوم – رباب الجالى

أصيب 13 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، قبل محطة تحصيل الرسوم، بقرابة 2 كيلو متر، بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، فى اتجاه الفيوم، ونقلوا لمستشفى التأمين الصحى.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة، بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، فى اتجاه الفيوم، قبل محطة الرسوم بقرابة 2 كيلو متر، بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة.

وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة رقم س ر 2781 ميكروباص، قيادة "محمود.ح" 35 سنة سائق، مقيم بقرية سرسنا، مصاب بكدمة بالذراع الأيمن، وبرفقته كل من "ياسر.م" 25 سنة عامل، مقيم بقرية سنيفر بمركز الفيوم، مصاب بكدمة بالرأس، و"عبد الستار. ع" 29 سنة عامل، مقيم بنفس القرية، مصاب بكدمة بالذراع الأيسر، و"محمود.م" 30 سنة سائق، مقيم بسرسنا بمركز طامية، مصاب بكدمات بالذراعين.

كما أصيب فى الحادث كل من "ربيع.م" 40 سنة عامل، مقيم ببندر طامية، مصاب بكسر بالكتف الأيمن والحوض، و"ح.ع" 30 سنة عامل، مقيم بقرية سنيفر بمركز الفيوم، مصاب بكدمات بالذراع الأيمن، و"كريم.ر" 12 سنة طالب، مصاب بكدمات بالذراع الأيمن، و"محمد.م" 38 سنة موظف بمطار القاهرة، مقيم حدائق القبة بمحافظة القاهرة، مصاب بكسر بالحوض، و"حمد.ر" 24 سنة عامل، ومقيم بقرية الصوافنة بمركز إطسا، مصاب بكسر بالحوض.

كما أصيب فى الحادث كل من "رامى. م" 35 سنة عامل، مقيم بقرية سنيفر بمركز الفيوم، مصاب بكسر بالحوض، و"ماجد.ش" مقاول، مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، مصاب بكدمات بالوجه، و"بلال.م" طالب، مقيم بشبرا الخيمة فى القليوبية، مصاب بكدمات بالرأس، و"محمد.م" طفل، مقيم بنفس العنوان، ونقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بالفيوم، لتلقى العلاج، وأجريت لهم الإسعافات الأولية.

حرر محضرا بالواقعة جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى كلفت البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وتم التحفظ على السيارة.