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إذاعة البرلمان الداخلية تبث الأغانى الوطنية قبل بدء جلسة حلف السيسى اليمين

السبت، 02 يونيو 2018 09:36 ص
إذاعة البرلمان الداخلية تبث الأغانى الوطنية قبل بدء جلسة حلف السيسى اليمين البرلمان
كتبت: نور على
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بدأت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، فى بث الأغانى الوطنية، استعدادا لانعقاد الجلسة الخاصة للبرلمان، والتى من المقرر أن تشهد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء فترة ولاية رئاسية ثانية.

ومن المقرر، أن يشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، القسم الرئاسى الأول أمام أعضائه بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وذلك فى جلسة خاصة دعا إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بواقع 97.08% من الأصوات الصحيحة.

ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

 

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