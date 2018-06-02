أمن المنوفية تشن حملات تموينية ومرورية وأمنية مكبرة لمواجهة المخالفين

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، حملات متنوعة للحد من المخالفات والقضاء على مروجى السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وشن قسم مباحث التموين حمله مكبرة أسفرت عن تحرير 33 قضية متنوعة، كما تم ضبط 29700 زجاجة مياه غازية و2 طن نخالة خشنه مجهولة المصدر.

وفى نفس السياق شنت إدارة المرور حملة مكبرة، أسفرت عن تحرير 576 مخالفه متنوعة، كما تم فحص 12 سيارة مجهولة بالميادين.

كما شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 7 مزارع بطريق الألفين فدان دائرة مركز السادات، وفحص 43 شخص جنائى تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصين بإجمالى 3 أحكام، كمل تم فحص 5 أشخاص سياسى تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 34 شقة مفروشة و 55 شخص من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم فحص جنائى تبين أنهم غير مطلوبين.