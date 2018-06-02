video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية البحث العلمى: فتح باب التقدم لتلقى مشروعات بحثية حتى 31 يوليو

السبت، 02 يونيو 2018 11:29 ص
أكاديمية البحث العلمى: فتح باب التقدم لتلقى مشروعات بحثية حتى 31 يوليو الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم، تم فتح باب التقدم لتلقى مشروعات بحثية من الباحثين المصريين فى إطار بروتوكول التعاون العلمى المصري المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية العلوم البلغارية لعام 2019/2021، والتى تقوم أكاديمية البحث العلمي بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغاري في ضوء رغبة الجانبين في تطوير أواصر الصلة بينهما، حيث يبلغ قيمة الدعم المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلي 60 ألف جنية للمشروع الواحد.
 
ويتم التقدم لهذه المنح من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.submission.asrt.sci.eg، علماً بأن آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية هو 31 يوليو 2018.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البحث العلمى": نشر 18 ألف بحث علمى دوليًا عام 2017

صور.. وزير التعليم يوقع عقود إطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية.. طارق شوقى: سيرفع تصنيف الجامعات ويدعم البحث العلمى العربى دوليا.. ويؤكد: امتحانات عشوائية للطلاب كل أسبوع بالنظام الجديد

البحث العلمى

مسابقى اكاديمية البحث العلمى

اكاديمية البحث العلمى




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة