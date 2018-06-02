أكاديمية البحث العلمى: فتح باب التقدم لتلقى مشروعات بحثية حتى 31 يوليو

وائل ربيعى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم، تم فتح باب التقدم لتلقى مشروعات بحثية من الباحثين المصريين فى إطار بروتوكول التعاون العلمى المصري المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية العلوم البلغارية لعام 2019/2021، والتى تقوم أكاديمية البحث العلمي بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغاري في ضوء رغبة الجانبين في تطوير أواصر الصلة بينهما، حيث يبلغ قيمة الدعم المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلي 60 ألف جنية للمشروع الواحد.

ويتم التقدم لهذه المنح من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.submission.asrt.sci.eg، علماً بأن آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية هو 31 يوليو 2018.