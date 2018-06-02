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السبت، 02 يونيو 2018 12:37 م
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أسعار النفط اليوم السبت 2-6-2018 برنت يسجل 76.79 دولار للبرميل

السبت، 02 يونيو 2018 12:15 م
أسعار النفط اليوم السبت 2-6-2018 برنت يسجل 76.79 دولار للبرميل النفط
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم السبت 2-6-2018، حيث سجلت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت 76.79 دولار للبرميل لكنها تنهى الأسبوع على زيادة قدرها 0.4%، وهبطت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط لتبلغ عند التسوية 65.81 دولار للبرميل.

وينهى الخام الأمريكى الأسبوع على خسارة قدرها 3% بعد هبوط بلغ حوالى 5% الأسبوع الماضى، وبلغ الفارق بين أسعار الخامين القياسيين عند التسوية 11.02 دولار بعد أن وصل أثناء الجلسة إلى 11.57 دولار وهو الأكبر منذ عام 2015.

وقالت وكالة رويترز أن السعودية، القائد الفعلى لأوبك، وروسيا تناقشان زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لتعويض انخفاض إنتاج فنزويلا ومعالجة المخاوف بشأن أثر العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيرانى. وقالت مصادر بأن الجانبين مستعدان لتعديل الإمدادات تدريجيا لتغطية النقص المحتمل.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون تعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.

 ارتفاع عدد الحفارات النفطية فى أمريكا للأسبوع الثانى على التوالى

وعلى جانب أخر زاد عدد الحفارات النفطية النشطة فى الولايات المتحدة للأسبوع الثانى على التوالى حتى رغم تراجع أسعار الخام حوالى 7 % على مدار الأسبوعين الماضيين، ولا يتوقع محللون أى تغييرات كبيرة فى إجمالى عدد الحفارات للفترة المتبقية من العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة فى تقريرها الأسبوعى الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطى أضافت حفارين اثنين فى الأسبوع المنتهى فى أول يونيو ليصل إجمالى عدد الحفارات إلى 861 وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وهذه هى المرة الثامنة التى يرتفع فيها عدد الحفارات النفطية النشطة فى الولايات المتحدة فى الأسابيع التسعة الماضية.

ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى تقريرين منفصلين يوم الخميس إن انتاج النفط فى الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 10.8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، فى حين سجل، على أساس شهري، ذروة بلغت 10.47 مليون برميل يوميا فى مارس.

 


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