150 مشجعا يتوجهون إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم

(أ ش أ)

توجه 150 مشجعا من عشاق كرة القدم فى رحلة طيران خاصة إلى مدينة سان بطرس بيرج الروسية لمؤازرة المنتخب الوطنى لكرة القدم فى مباراته تقام بالمدينة مساء اليوم مع نظيره الروسى، وهى المباراة الثانية التى يلعبها كل منتخب ضمن تصفيات المجموعة الأولى فى إطار منافسات كأس العالم روسيا 2018 المقامة حاليا بالعديد من الملاعب الروسية.

وقد أقلعت الطائرة صباح اليوم فى رحلة خاصة نظمتها شركة مصر للطيران ضمن الرحلات التى تنظمها لنقل المشجعين إلى روسيا لمؤازرة منتخب مصر لكرة القدم.