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وزير المالية: لا صحة لفرض ضرائب على عربات الفول أو تخفيض أجور المديرين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:22 م
وزير المالية: لا صحة لفرض ضرائب على عربات الفول أو تخفيض أجور المديرين محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن وزارة المالية منذ عام 2016 لم تفرض أى ضرائب جديدة، تحت أى مسمى حرصا على تخفيف الأعباء على المواطنين.

 

وقال معيط، فى بيان منذ قليل، إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى من اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على مستخدمى التليفون الآيفون وغيره، أو عربات الفول أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الادارى للدولة وغير ذلك من الاخبار الغريبة وغير المنطقية انما هى اشاعات لا اساس لها من الصحة، لافتا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تنشر أخبارا كاذبة وتدعى نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوجو هذه المواقع وهو ما يعد تدليس على الرأى العام.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف المجتمع مع الحكومة فى مواجهة تلك الاشاعات المغرضة التى تستهدف اثارة البلبلة لدى الرأى العام وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادى، وهو امر لن نسمح به لانه يهدم جهود البناء والتنمية ويقلل من النجاحات التى حققتها مصر.

 

وطالب محمد معيط، وسائل الإعلام المختلفة بتفعيل ميثاق الشرف الاعلامى وتوخى الحذر فى تناول أية أخبار مجهلة المصدر، أو نشر أقوال مرسلة خاصة أن وزارة المالية حريصة على التعامل مع وسائل الإعلام بكل شفافية ووضوح، كما أنها تمتلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وموقع رسمى على الإنترنت من أجل هدف وحيد هو تعريف الرأى العام بكل ما يدور داخل الوزارة من تطورات وسياسات مالية إيمانا بأن المجتمع شريك أساسى مع وزارة المالية.

 

وأضاف الوزير محمد معيط، أن وزارة المالية ترحب بأى استفسار عن جميع جوانب عملها وسياساتها سواء من وسائل الإعلام أو حتى المواطنين العاديين فكلنا شركاء فى بناء مصرنا الغالية حتى نضعها فى المكانة اللائقة بين الأمم.


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