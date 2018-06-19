وزير الدفاع التونسى يشيد بالتعاون مع إيطاليا فى التصدى للهجرة غير الشرعية

تونس (أ ش أ)

أشاد وزير الدفاع الوطنى التونسى عبد الكريم الزبيدى بالتعاون القائم بين تونس وإيطاليا فى مجال مراقبة الحدود البحرية، والتصدى للهجرة غير الشرعية، والتنسيق بين جيش البحر التونسى ومركز التنسيق لعمليات البحث والإنقاذ بالبحر فى روما.

جاء ذلك خلال لقاء الزبيدى اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة مع سفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا، حيث ثمن الزبيدي، حسب بيان صادر عن الوزارة، مساهمة إيطاليا فى تمويل مشروع تنمية منطقة المحدث بمدينة الفوار بولاية قبلي، وفى انشاء مركز التدريب المهنى للغوص والعمليات تحت الماء بجرجيس، وفى دعم وصيانة وحدات جيش البحر.

كما اكد الزبيدى أن إيطاليا تعد من أبرز شركاء تونس المميزين بحكم العلاقات التاريخية والحضارية التى تربط بين البلدين الصديقين، ومواجهتهما لنفس التحديات الأمنية، مما يجعلهما يعملان معا لمواجهة هذه التحديات على قاعدة من الثقة والاحترام المتبادل.

من جهته، اكد سفير إيطاليا بتونس استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لتونس والتفاعل مع مشكلاتها التنموية والأمنية، مشيدا بالمساهمة الفعالة لجيش البحر فى عمليات البحث والإنقاذ، وخاصة خلال حادث غرق مركب المهاجرين بسواحل جزيرة قرقنة، والذى كان موضع اهتمام ومتابعة من قبل السلطات الإيطالية.