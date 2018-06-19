هيئة النقل العام: تخصيص أرقام لشكاوى المواطنين ونحرص على إرضاء الجمهور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، التشديد على الرقابة الميدانية بمراقبة الأتوبيسات وخطوط سيرها والالتزام بسعر تعريفة الركوب المحددة لها طبقًا لمسافة كل خط.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخطوط التى تسير مسافة 30 كيلو مترًا فأقل تعريفة الركوب بها 3 جنيهات، والخطوط التى تسير مسافة من 31 كيلو مترا إلى 40 كيلو مترا تعريفة الركوب بها 4 جنيهات، والخطوط التى تسير مسافة 41 كيلو مترا إلى 56 كيلو مترا تعريفة الركوب بها 5 جنيهات.

وأوضح اللواء رزق، وجود غرفة عمليات تتابع خطوط السير وتتلقى أى شكاوي من المواطنين، وكذلك تخصيص رقمى (01207777560- 23425710)، لتلقى أى شكاوى، حيث يتم تسجيل الشكوى وعرضها عليه لدراستها والبت فيها، مشيرًا إلى أنه يحرص على إرضاء جمهور الركاب وتقديم الخدمة بشكل جيد.