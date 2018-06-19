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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:18 م
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هالة زايد تشكر نائب وزير الصحة لشئون السكان على مجهوداته خلال الفترة الماضية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:26 م
هالة زايد تشكر نائب وزير الصحة لشئون السكان على مجهوداته خلال الفترة الماضية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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وجهت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، الشكر رسميا إلى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤن السكان سابقا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل على مجهوده الذى بذله خلال الفترة الماضية فى ملف السكان.
 
وجاء تصرف الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان متوافق مع صحيح القانون والعرف بإنهاء عمل الدكتور طارق توفيق كنائب لوزير الصحة لشؤن السكان بتوجية الشكر له.
 
وكان ملف السكان خلال الفترة الماضية شهد ركودا كبيرا فى عهد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عكس ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة العمل على خفض المواليد من أجل حياة أفضل للأجيال الجديدة بوصول معدل الإنجاب الكلى إلى 2٪؜ لكل سيدة .
 
 
ويشار الى أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة لديها رؤية محددة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة في ملف السكان وخفض المواليد بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية فى المحافظات المختلفة بالتوازى مع توفير وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة .
 
 
 

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