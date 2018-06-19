نيودلهى: العلاقة بين الهند وباكستان استثنائية ولا تتطلب تدخلا من دول ثالثة

نيودلهى(أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار اليوم الثلاثاء، أن العلاقة بين الهند وباكستان تعد علاقة استثنائية ولا تتطلب تدخلا من دول ثالثة.

وقال كومار فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، تعقيبا على تصريحات السفير الصينى الأخيرة- أن " الهند لم تتلق أية مقترحات من حكومة جمهورية الصين الشعبية، معتبرا هذا البيان بمثابة موقف شخصى من قبل السفير، مؤكدا أن المسائل المرتبطة بالعلاقات بين الهند وباكستان ثنائية بحتة ولا تتطلب تدخل أى بلد ثالث".

ووصف كومار مبادرة السفير الصينى حول عقد قمة ثلاثية، بمشاركة الهند والصين وباكستان، بـ"البناءة"، مشيرا إلى أن مثل هذه القمة يمكن أن تعقد فى المستقبل القريب.

وكان السفير الصينى لدى الهند قد طرح مبادرة لانعقاد قمة ثلاثية بين الصين والهند وباكستان، فى إطار الاجتماع القادم لمنظمة شانغهاى للتعاون.

يذكر أن الهند وباكستان تتنازعان على إقليم كشمير، وقد استقر الوضع فى هذا الإقليم إلى حد ما بعد توقيع اتفاق وقف العمليات القتالية فى عام 2003، ومع ذلك، ازداد عدد الحوادث المسلحة فى الأشهر الأخيرة فى كشمير.