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نقابة المحامين تنظم غدا حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد باتحاد العمال

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:30 ص
نقابة المحامين تنظم غدا حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد باتحاد العمال سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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تنظم نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، حفل حلف اليمين للمحامين الجدد من خريجى كليات الحقوق و الشريعة و القانون، صباح غدا الأربعاء، بقاعة اتحاد عمال مصر.

كما يستأنف معهد محاماة القاهرة الكبرى عقد المحاضرات لطلبة الجدول العام، غدا الأربعاء، وذلك بدلا من السبت.

ومن المقرر أن يردد المحامين الجدد اليمين القانونية خلف النقيب سامح عاشور و مجلس النقابة  قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المنهة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون".

 


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