ميركل تدعو إلى تعاون متعدد الأطراف بشأن تغير المناخ

رويترز

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، إلى تعاون أقوى مُتعدد الأطراف بشأن تغير المناخ، وأكدت من جديد التزام دول مجموعة الدول السبع الأخرى باتفاقية المناخ فى باريس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاقية التاريخية فى العام الماضى.

وجاءت تصريحات ميركل في حوار بطرسبرج للمناخ الذي يضم ممثلين من حوالى 30 دولة بما في ذلك الصين والولايات المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ فى الأمم المتحدة فى نهاية العام في بولندا.

اعترفت ميركل بأن ألمانيا أمامها الكثير من العمل لمحاولة سد الفجوة في أهدافها المناخية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت حكومة برلين في تقريرها عن المناخ إن الأهداف السابقة المتوقعة من ألمانيا لتخفيض إجمالى ثانى أكسيد الكربون بنسبة 32% بحلول عام 2020 لن تتحقق، فى انتكاسة مثيرة للحرج لمؤهلات البلاد في هذا المجال.